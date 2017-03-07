Министр: реформа сети университетов должна отвечать интересам государства

Сформированная премьером Литвы рабочая группа по подготовке реформы сети науки и обучения будет представлять интересы государства, а не отдельных университетов, заявила министр образования и науки Юргита Пeтраускене.

"Существуют различные интересы, и естественно, что одни интересы у руководителей госведомств, другие у академического сообщества или региональных властей. Наша ответственность заключается в том, чтобы представлять государственный интерес", - заявила министр журналистам в понедельник.

Об этом она сказала после первого заседания возглавляемой ею рабочей группы, которая будет рассматривать более 40 предложений заинтересованных организаций и подготовит план реформы к концу апреля.

В январе премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в Литве может остаться около пяти университетов, хотя акцентировал, что это не финальная цифра.

Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов и несколько десятков коллегий.