Министр: реформа сети университетов должна отвечать интересам государства

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 09:19
Сформированная премьером Литвы рабочая группа по подготовке реформы сети науки и обучения будет представлять интересы государства, а не отдельных университетов, заявила министр образования и науки Юргита Пeтраускене.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Существуют различные интересы, и естественно, что одни интересы у руководителей госведомств, другие у академического сообщества или региональных властей. Наша ответственность заключается в том, чтобы представлять государственный интерес", - заявила министр журналистам в понедельник.

Об этом она сказала после первого заседания возглавляемой ею рабочей группы, которая будет рассматривать более 40 предложений заинтересованных организаций и подготовит план реформы к концу апреля.

В январе премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в Литве может остаться около пяти университетов, хотя акцентировал, что это не финальная цифра.

Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов и несколько десятков коллегий.

BNS
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Министр: реформа сети университетов должна отвечать интересам государства (1)

Министр: реформа сети университетов должна отвечать интересам государства
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