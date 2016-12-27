Министр рассказал, когда могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 09:34
Специализированные магазины по продаже алкоголя в Литве, по утверждению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, могут появиться в 2018 г.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Мне думается, что 2018-й - это реальный срок появления специализированных магазинов по продаже алкоголя. Думаю, год - полтора вполне достаточный срок для того, чтобы и мы могли произвести подсчёты, и бизнес мог бы подготовиться", - сказал он в интервью агентству BNS.

Правительство обещает, что в будущем торговать алкоголем будут только в специализированных магазинах, а их число будет установлено в соответствии с численностью населения.

В ходе избирательной кампании Союз крестьян и "зелёных" Литвы обещал ввести монополию государства на торговлю алкоголем, но эту позицию теперь несколько смягчил.

В правительственной программе говорится, что о монополии пойдёт речь лишь в случае, если специализированные магазины не дадут достаточного результата.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Литва входит в тройку стран с самым высоким потреблением алкоголя в Европе.

BNS
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