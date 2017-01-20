Министр призвал фракции Сейма объединиться по вопросу Островецкой АЭС

"Единая позиция Литвы и сплоченность - это основополагающее условие для защиты интересов Литвы", - отметил министр в пресс-релизе по итогам встречи.

По сообщению МИД, Л.Линкявичюс обсудил с депутатами "угрозы национальной безопасности, общественному здоровью и окружающей среде, которые представляет БАЭС".

Во встрече приняли участие соратник министра по партии социал-демократ Гедиминас Киркилас, консерваторы Андрюс Кубилюс и Дайнюс Крейвис, представитель Союза крестьян и зеленых Виргилиюс Подерис.

После встречи министр сказал, что интересы Литвы поможет защитить "обновленное национальное соглашение партий и четкий принципиальный сигнал о том, что на литовском рынке не будет электроэнергии, произведенной на электростанциях, представляющих угрозу нашей безопасности, здоровью населению и окружающей среде, путем принятия закона о защите рынка".

Литовские политики, среди них не только представители правящих, но и оппозиционных партий, утверждают, что строящаяся в 50 км от Вильнюса БАЭС не отвечает стандартам безопасности. Находящиеся в оппозиции консерваторы, инициировавшие закон о бойкоте такой электроэнергии, критикуют правящих за то, что они не уделяют вопросу АЭС достаточного внимания. Правящие же заявляют, что ответственность должны взять на себя консерваторы, в период правления которых началось строительство, и говорят, что разногласия мешают добиться международной поддержки.

Беларусь отвергает претензии Литвы и заявляет, что АЭС строится с соблюдением всех стандартов безопасности, а критика Литвы обусловлена экономическими мотивами.