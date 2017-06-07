Министр: признание БелАЭС угрозой для безопасности Литвы позволит ввести эмбарго на электроэнергию

После того, как Сейм Литвы признал, что строящаяся примерно в 50 километрах от Вильнюса (в белорусском Островце) Белорусская АЭС (БелАЭС) представляет угрозу национальной безопасности, Литва сможет готовиться к эмбарго на белорусскую электроэнергию, говорит министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Правительство в среду постановило, что БелАЭС представляет угрозу для Литвы, и предлагает Сейму закрепить это законом.

"Последствие такое, что предлагается закрепить такое признание законом и потом соответственно в течение трех месяцев внести перечень конкретных мер, как защититься от этой угрозы", - сказал BNS Ж. Вайчюнас.

По его словам, одно из средств - это ограничение торговли на бирже электроэнергии российским и белорусским электричеством, однако не исключается возможность и физического ограничения потока электроэнергии - то есть частичного отключения смычек с Белоруссией.

"Ограничение коммерческих потоков электроэнергии - одно из наиболее эффективных средств, есть также возможность и физического ограничения потока. Синхронизация - самый устойчивый путь достигнуть этого, но до определенного объема, с учетом нашей системы, мы также могли бы ограничить и физический поток", - объяснил министр.

По его словам, в связи с признанием исходящей от БелАЭС угрозы национальной безопасности Литвы теряет силу часть правил Всемирной торговой организации (ВТО), которые запрещают ограничивать свободную торговлю между странами.

Он прогнозировал, что Белоруссия отреагирует на это решение литовского кабмина как на попытку политиканства.

Кабмин предлагает сейму признать БелАЭС небезопасной, представляющей в силу географического положения угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и здоровья людей. Недавно сейм принял закон, на основании которого намечается ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России.