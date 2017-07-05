Министр поинтересуется, почему российскому журналисту в Литве не удается получить убежище

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас собирается лично поинтересоваться, почему российскому журналисту Евгению Титову не удается получить убежище в Литве.

Просьбу о предоставлении убежища прибывшего в Литву в 2016 году журналиста, который работал в "Новой газете", отклонили сотрудники Департамента миграции (ДМ). Жалобу Е. Титова впоследствии отклонил Вильнюсский окружной административный суд. Он подтвердил BNS, что уже обжаловал решение суда в Главном административном суде Литвы.

Глава МВД Литвы сказал, что сотрудники ДМ могли отнестись к этому случаю формально и недооценить контекст.

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"Я обязательно поинтересуюсь этим вопросом", - сказал Э. Мисюнас журналистам в правительстве в среду.

Е. Титов приехал в Литву из Краснодара в конце 2016 года. Он сказал BNS, что боялся оставаться в России после того, как столкнулся с давлением со стороны государственных структур в связи со своей деятельностью.

"Мне возвращаться в Россию нельзя. Если (суды) окончательно откажут, я поеду в Украину", - сказал журналист BNS.

ДМ отказался предоставить журналисту убежище 21 февраля 2017 года, потому что, по мнению департамента, его страхи лишены объективного основания.

Между тем, излагая свое мнение ДМ, МИД Литвы отметил, что в случае возвращения Е. Титова в Россию, скорее всего, его безопасность окажется под угрозой.

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