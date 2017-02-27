Министр по выходу Британии из ЕС: будь я литовцем, точно бы не переживал

Находившийся на этой неделе в Литве ответственный за процесс выхода секретарь Дэвид Дейвис был вынужден опровергать появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что власти хотят поддержки стран Балтии в обмен на обещание направить в Литву, Латвию и Эстонию часть предназначенной для Африки помощи .

При посещении стран Балтии Д.Дейвис успокаивал, что чувствует моральную ответственность за проживающих в Британии граждан ЕС и уже пытался развеять неясность по поводу их статуса, только европейские лидеры не согласились. Хотя британский премьер Тереза Мэй до сих пор не дала обещания, что статус граждан европейского сообщества автоматически сохранится таким же.

Об обещаниях британцев проживающим в стране гражданам Литвы и других вопросах, связанных с выходом из ЕС с Д.Дейвисом беседовал журналист Альгирдас Ацас в эфире передачи ЛРТ "Савайте".

- В британских СМИ были сообщения, что правительство обсуждает возможность направить часть выделяемой Африке помощи в страны Балтии с целью получения поддержки на переговорах по выходу из ЕС. Мы можем на что-то надеяться?

- Извините, что я смеюсь. Я секретарь не по помощи, а по выходу и о таких вещах я бы точно знал. Таких сообщений я не слышал. Это абсурд. Боюсь, что нам придется забыть об этом.

- В Эстонии, Латвии и Литве вы сказали, что поддерживаете ЕС, поэтому кажется, что этим вы отличаетесь от, к примеру, последователей Дональда Трампа, с которыми вас сравнивают обозреватели. Вы можете пояснить, чем восстание Британии в смысле выхода из ЕС отличается от восстания Трампа?

- Я не считаю это восстанием. Это был голос британского народа. Он точно иной, чем в Америке. В Америке в определенном смысле реагировали на глобальные вызовы, такие как перенос рабочих мест за рубеж и т.д. В Британии, в первую очередь, беспокоились о возвращении контроля в руки местных властей. Люди часто говорят, что так случилось из-за иммиграции и других вещей, но по сути это связано с возвратом контроля. Если бы вы спросили у голосовавших за выход граждан, большинство, правда не особенно крупное, нескольким более 50%, сказали бы, что приняли такое решение в связи с возвратом контроля. Вот и все. Это проявление демократии, когда хотят управлять своей судьбой.

- Ваш премьер говорит об очень амбициозном глобальном плане Британии. Что вы отвечаете скептикам, которые говорят, что дни глобальной Британии уже давно прошли?

- Эти скептики не заметили, что мы являемся пятой по размеру мировой экономикой. мы все еще входим в Совет безопасности ООН. Люди все еще прислушиваются к нашему мнению. Когда Америка рассуждает о военных действиях, в первую очередь за помощью обращаются к нам. Мнение, что глобальная Британия закончилась, когда прекратила существование Британская империя, отжило себя и не отражает происходящих сейчас процессов в мире. Современный мир переживает гигантские экономические перемены, возникают очень большие культурные, оборонительные, террористические вызовы, Россия, Путин и так далее. Британия в состоянии выстоять перед всеми этими вызовами. Мы уже вовлечены. Часто беремся за руководящие инициативы, выполняем реальные действия. К примеру, направленный в страны Балтии батальон, в Эстонию. Мы так решили, поскольку нам кажется, что стабильность и оборона в странах Балтии важны. Один батальон у нас есть в Польше. Также наши военные корабли находятся в Средиземном море. Они помогают решать проблемы миграции, это, честно говоря, не наши проблемы, а проблемы всего континента, но мы вносим свой вклад. Мы чувствуем ответственность. Так будет и далее, даже после выхода из ЕС. Мы и дальше будем придерживаться своей глобальной роли. В некоторых сферах мы нужны как никогда. К примеру, в защите свободной торговли. Мы являемся большими сторонниками свободной торговли. Как, кстати, и Литва, и многие другие наши союзники в Европе.

- Но не считаете ли вы, что Европа будет нажимать на вас сильнее, поскольку в Америке Д.Трамп против свободной торговли?

- Нет. Давят обе стороны. Самое главное будет сказать вот что: наши отношения с Америкой крепкие. А отношения между нашими странами заключаются не только лишь в отношениях между личностями, к примеру, между премьером и президентом. Есть отношения глав парламентов, комитетов, разведки, военные отношения. Они выгодны для всего Запада. Европе выгодно, что мы можем говорить о таких отношениях с Америкой. Это полезно для стабильности НАТО. Мы ведь говорим им о необходимости поддерживать НАТО. Наш премьер прямо спросила их президента - ты за НАТО или нет. И он ответил: да, на сто процентов. За неделю перед встречей с нашим премьером он так не говорил. Поэтому эти отношения выгодны Европе.

- Если говорить о проживающих в Британии гражданах Литвы, которые обеспокоены выходом страны из ЕС, можете ли вы сейчас что-нибудь им пообещать?

- Мы уже предпринимаем действия. Не раскидываемся обещаниями, а работаем. Уже пытались заверить все страны ЕС согласится с тем, чтобы мы предоставили широкие права, такие, как были, гражданам Литвы, Латвии, Греции, можете выбрать любую страну, я говорю о всех гражданах ЕС, проживающих в Великобритании. В обмен на такие же права для британских граждан, которые остаются в какой-либо стране ЕС. За всех, кто живет в нашей стране, мы чувствуем моральную ответственность. Также и за граждан Литвы. Их примерно 250 000. Некоторых приходится часто видеть, я живу напротив посольства Литвы. Я вижу их каждый день. Однако точно также мы чувствуем моральную и правовую ответственность за своих граждан. Мы хотим хорошего соглашения. Мы уже пытались его достигнуть в декабре на Совете глав Европы. Кажется, что некоторые члены не хотели его достижения, поскольку мы еще формально не начали процесса выхода. Но некоторые переговоры начнутся, этот вопрос будет одним из первых в повестке. Я уверен, что мы договоримся по поводу приемлемого для всех решения. Если бы я был литовцем, то я точно бы не переживал.

- Мой последний вопрос о втором референдуме, к проведению которого призывают многие ваши критики, к примеру, бывший премьер Тони Блэр. Будет ли второй референдум?

- Нет. Когда я ходил в школу и сдавал экзамены, отвечать на вопрос мне позволяли лишь один раз. Британский народ уже ответил на вопрос. Некоторым властным слоям такой ответ не понравился. Господин Блэр один из них. Но решают не они. Решает народ. Такова и моя работа. Я являюсь министром правительства в демократическом государстве. Я должен делать то, что решил народ. Так и буду делать, с учетом национального интереса британцев, но буду уважать и интересы ЕС, уважать интересы всех наших друзей и союзников, в том числе и Литвы. Она наш давний друг и союзник со схожими ценностями, схожим взглядом на то, каким должно быть будущее.

- Министр, спасибо за встречу.

- Спасибо вам.