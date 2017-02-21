Министр по Brexit надеется на щедрое соглашение с ЕС по мигрантам

BNS
вторник, 21 февраля 2017 г. 17:12
Находящийся с визитом в Литве британский министр Дейвид Дейвис, ответственный за переговоры о выходе из Евросоюза, сказал, что надеется на щедрое соглашение по поводу прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit.
© AFP / Scanpix

"Мы хотели бы увидеть щедрое соглашение, если говорить о праве их (мигрантов) остаться, и отношение к ним, как и мы хотели бы увидеть благоприятное соглашение по поводу британских граждан в Евросоюзе", - заявил Д. Дейвис журналистам во вторник после встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

По его словам, по вопрос прав мигрантов после выхода Соединенного Королевства пытались обсуждать и ранее, однако представители некоторых стран ЕС не желали вступать в такие переговоры, поскольку страна еще официально не инициировала процесс Brexit. Это планируется сделать в конце марта.

Д. Дейвис отметил, что этот вопрос нужно будет быстро решить, как только начнутся переговоры, чтобы люди "не беспокоились по поводу своего будущего".

"Мы будем добиваться благоприятного для всех результата", - сказал министр.

По данным МИД Литвы, в Соединенном Королевстве проживает около 200 тыс. литовцев.

Считается, что как минимум 1,2 млн. британских граждан сейчас проживает и работает в других странах ЕС.

BNS
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