Министр обороны Украины в Вильнюсе: Россия стягивает силы к украинской границе

По словам министра, в неподконтрольных Киеву Донецком и Луганском регионах Россия создала два армейских корпуса численностью 36 тыс. военнослужащих, кроме того, в Восточной Украине действует более 3 тысяч военных регулярных Вооруженных сил России.

"Россия также усиливает дислоцированные вблизи украинско-российской границы войска, численность постоянно растет. Все это говорит об агрессивных намерениях и планах Российской Федерации в отношении Украины", - сказал С. Полторак на пресс-конференции в пятницу. Пресс-конференция состоялась после встречи с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом.

По словам украинского министра, в восточной части страны "не проходит и дня, чтобы перемирие не нарушили террористы и регулярные силы России", они применяют вооружения, которые, в соответствии с соглашениями, должно было быть отведено.

С. Полторак поблагодарил Литву за помощь, особенно за деятельность военных инструкторов. По его словам, Украину интересует опыт Литвы по внедрению натовских стандартов в армии, а сама Украина готова делиться своим опытом.

Как сказал Р. Кароблис, помощь Литвы Украине трансформируется "из одноразовых командировок в широкую учебную миссию".

Литва передала Украине элементы вооружений, неиспользуемую амуницию, в Литве проходят лечение раненые украинцы.

При поддержке Москвы сепаратисты заняли части Луганской и Донецкой областей в 2014 году, когда был свергнут пользовавшийся поддержкой России президент Виктор Янукович. Во время конфликта уже погибло более 10 тысяч человек.

Россия отрицает, что дислоцировала свои регулярные войска в регионе, и обвиняет Украину в нарушениях перемирия.