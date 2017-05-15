Министр обороны Литвы: учения "Запад" вызывают беспокойство из-за отработки атак против НАТО

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BNS
понедельник, 15 мая 2017 г. 10:22
Военные учения России и Беларуси "Запад", которые состоятся в сентябре, вызывают обеспокоенность из-за того, что в их ходе будут симулироваться действия против блока НАТО, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
During the Zapad 2013 training
© Reuters / Scanpix

"Наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день было то, что эти учения действительно масштабные, но прозрачность реально слабая. Мягко говоря, неприятно, симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО", - сказал Р. Кароблис в программе телевидения LRT "Неделя".

По его словам, во время учения симулируются наступательные действия против Польши и Балтийских стран.

"Это не оборонная (симуляция), это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно - и против стран Балтии, и, видимо, Польши. Да, это данные разведки - и нашей, и союзников - прежде всего, речь идет об учениях, нет никаких прелюдий о полном или частичном конфликте", - сказал министр обороны.

По его словам, самый большой риск учений, который сейчас можно усмотреть - возможные ошибки: ошибка, "локальные попытки проверить бдительность другими средствами".

В обнародованной в апреле Департаментом госбезопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы ежегодной оценке угроз национальной безопасности страны говорится, что Россия, которая усилила свой военный потенциал в западной части страны и в Калининградской области, сейчас могла бы в течение 24–48 часов начать военные действия против Балтийских государств.

Разведывательные службы также предупредили о возможных провокациях на границе во время предстоящих в сентябре военных учений России и Беларуси "Запад - 2017".

Белорусский министр обороны тогда сообщил, что в учениях "Запад - 2017" 14–20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонного характера. Как утверждает литовская разведка, "вполне вероятно, что реальная численность участников учений будет больше, а в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО". Учения частично будут проходить вблизи литовской границы, на территорию Белоруссии будет передислоцировано много российских военных и боевой техники.

BNS
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