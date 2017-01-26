Министр обороны Литвы продлил срок проверки по поводу ремонта вертолетов Ми-8 в России

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 13:49
Министр обороны Литвы Раумундас Кароблис продлил до 8 февраля сроки проверки по поводу намерений ремонтировать два военных вертолета Ми-8 в России.
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"Министр обороны Литвы Р. Кароблис поручил Генинспекции министерства обороны до 8 февраля продолжить расследование обстоятельств закупки услуг по капитальному ремонту вертолетов "Ми-8", с учетом действий всех должностных лиц, участвовавших в процессе", - BNS заявила в четверг пресс-секретарь министра Вита Раманаускайте.

Во время этой проверки от должности в ноябре был освобожден командующий ВВС полковник Аудронюс Навицкас . Он обжаловал решение об отстранении в суде. Офицер остается отстраненным до завершения расследования, сообщила В. Раманаускайте.

Расследование ведется по поводу заключенных в прошлом году договоров о ремонте, в них предусматривалось, что ремонтировать части вертолетов в России будет выигравшее конкурсную закупку предприятие Helisota. 100% его акций принадлежит крупнейшей группе предприятий авиабизнеса литовского капитала Avia Solutions Group, которой котируются на Варшавской бирже.

Прежнее руководство Минобороны утверждало, что А. Навицкас не выполнил принятое в феврале прошлого года решение ремонтировать предназначенные для поиска и спасения вертолеты Mi-8T не на российских предприятиях. Ранее А. Навицкас обещал командованию армии и министерству, что ремонт не будет проводиться в России.

Направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны. По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошло бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях для Москвы и внешней политикой Литвы.

BNS
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