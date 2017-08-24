Министр обороны Литвы примет участие в мероприятиях Дня независимости Украины

Министр обороны Литвы примет участие в мероприятиях Дня независимости УкраиныЛитовские военные примут участие в параде

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BNS
четверг, 24 августа 2017 г. 08:00
Министр обороны Раймундас Кароблис в четверг посетит Киев, где примет участие в мероприятиях Дня независимости Украины, в которых примут участие и литовские военные.
© DELFI / Karolina Pansevič

Министр, в частности, будет наблюдать праздничный парад с участием и литовских военнослужащих.

"Литва в своём стремлении способствовать укреплению региональной безопасности и обеспечению стабильности, стимулируя более тесные связи с евроатлантическим сообществом, развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Украиной. Безопасность Украины и стабильность, способность ответить на возникающие угрозы оказывает большое влияние на ситуацию с безопасностью во всём регионе", - говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Литва поддерживает стремление Украины к евроатлантической и европейской интеграции, проводимые в области безопасности и обороны реформы, укрепление оборонной мощи.

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду подчеркнул, что Литва - единственная страна, которая оказала его стране поддержку боевым вооружением, и выразил надежду, что другие страны последуют примеру Литвы.

BNS
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