Министр обороны Литвы надеется, что призывники придут служить в армию добровольно

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BNS
среда, 4 января 2017 г. 18:05
Литовский министр обороны Раймундас Кароблис надеется, что все призывники в этом году придут служить в армию по собственному желанию.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Уже сложилась традиция, что до сегодняшнего дня не нужно было пользоваться списками призывников. Пока места призывников были заполнены добровольцами", - сказал Р. Кароблис журналистам в Вильнюсе в среду.

В среду в Минобороны с использованием компьютерной программы составлены списки призыва в Вооруженные силы (ВС) Литвы в этом году.

В них включено немногим более 25 тыс. юношей 1991-1997 годов рождения, которые, по данным Минобороны, не освобождены от воинской обязанности или для которых прохождение обязательной воинской службы по каким-то причинам не отложено.

Скорее всего, списки будут обнародованы на следующей неделе.

В этом году в ВС Литвы будет призвано немногим более 3,5 тыс. человек.

Армейский призыв в ВС Литвы был возвращен в 2015 году в ответ на действия России на Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS
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