Министр обороны: Литва приобретёт боевые вертолёты

 (37)
BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 13:07
Литва обсуждает возможность приобретения боевых вертолётов, говорит министр обороны Раймундас Кароблис.
Raimundas Karoblis
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

"Идут дискуссии. Действительно, приходится признать, что как в случае с Сухопутными силами, так и в случае Сил специальных операций имеются некоторые пробелы. И поддержка с воздуха есть поддержка с воздуха", - сказал он на конференции портала 15min.lt в пятницу.

Сейчас боевых вертолётов у Литвы нет. Литовская армия располагает пятью вертолётами: три AS365 и два МИ-8T. Все вертолёты Dauphin и один МИ-8T предназначены для поисково-спасательных работ, ещё один Mi-8T - для общевойсковых нужд.

Министр обороны сказал, что приоритет будет уделён приобретению вертолётов для поисково-спасательных работ.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Министр обороны: Литва приобретёт боевые вертолёты (37)

Raimundas Karoblis
Литва обсуждает возможность приобретения боевых вертолётов, говорит министр обороны Раймундас Кароблис.

Важнейшим событием года президент Литвы называет выборы в Сейм (48)

Dalia Grybauskaitė
Давая оценку уходящему 2016 году, президент Литвы Даля Грибаускайте важнейшим событием для внутренней политики страны назвала прошедшие в октябре парламентские выборы.

Сенатор Маккейн: Литва под угрозой - Россия стремится восстановить империю (266)

John McCain
Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю, говорит находящийся в Литве с визитом сенатор США Джон Маккейн.

Сенатор Маккейн: в Литве постоянно должны быть военные США (81)

Johnas McCainas
В Литве постоянно должны находиться военнослужащие США, говорит находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.

Послу Беларуси вручена нота по поводу нового инцидента с реактором для АЭС (30)

Belarusian Ambassador Alexander Korol
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о ещё одном инциденте с корпусом реактора Островецкой атомной электростанции (ОАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Литвы.
Facebook друзья
Rambler's Top100