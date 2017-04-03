Министр обороны: готовность РФ за сутки начать боевые действия - сигнал Литве и НАТО

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BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 11:13
Готовность России в течение 24–28 часов начать боевые действия против Балтийских государств является сигналом Литве и НАТО, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
Raimundas Karoblis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сигнал в том, что НАТО и Литва должны быть готовы к конфликту в течение 24–28 часов, этот сигнал планируется как в отношении НАТО, так и нас. Если говорить об учениях "Запад", то следует отметить и присутствие союзников здесь, их собственные обязательства, то, что они полностью интегрированы в вооруженные силы Литвы, то есть литовская армия и союзники наготове уже здесь", - заявил министр в понедельник на пресс-конференции в Сейме, на которой была представлена оценка угроз нацбезопасности, подготовленная разведывательными ведомствами.

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В опубликованном в понедельник отчете Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны говорится, что Россия, которая сейчас укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, может в течение 24-48 часов начать боевые действия против Балтийских стран.

Литовская разведка также предупредила о возможных провокациях во время планирующихся на сентябрь военных учений Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад 2017", и о том, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО.

"Это время военной готовности России, таковы технические и организационные возможности РФ, и мы должны на это реагировать, как в национальном контексте, так и в контексте НАТО. Если говорить о конкретных средствах, то у нас есть силы быстрого реагирования, которые активируются очень быстро. НАТО также знает о сроках готовности России, соответственно есть и планы, возможно, не такие быстрые, как мы бы хотели, но все же дополнительные силы НАТО прибыли бы", - сказал Р. Кароблис.

Недавно белорусское оборонное ведомство сообщило, что в учениях "Запад 2017" с 14 по 20 сентября примут участие 13 тыс. военных, они будут носить оборонный характер.

Литовская же разведка утверждает, что "вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО". Часть учений пройдет под литовской границей, на белорусскую территорию будет доставлено значительное количество российских военных и техники.

BNS
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Готовность России в течение 24–28 часов начать боевые действия против Балтийских государств является сигналом Литве и НАТО, заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

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