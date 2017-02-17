Министр обороны Германии: Литва заслужила нашу защиту

Министр Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Литва заслужила солидарность и защиту НАТО. Об этом она сказала в пятницу после обеда, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Обращаясь к участникам конференции, министр кратко напомнила историю Литвы - советскую и нацистскую оккупации, поющую революцию и советскую агрессию января 1991 года.

"Смелые и гордые жители Литвы одолели врага, которого казалось невозможно одолеть. Литва стала частью демократической и свободной Европы. Вместе с Эстонией, Латвией и Польшей она является уважаемым членом ЕС и НАТО. Это страна, которая заслужила нашу солидарность и защиту", - сказала министр.

Она также отметила, что решение Германии возглавить батальон передового базирования НАТО в Литве отчасти является долгом Германии за защиту союзников в годы Холодной войны.

"Сегодня наши военные дислоцированы в Литве, поскольку мы не забыли, что мы обязаны нашей свободой и единством сорокалетней защите союзников", - сказала У фон дер Ляйен.

Батальон под командованием Германии в этом году дислоцируется в Литве в качестве реакции на интервенцию России в Украину и военную активность РФ в регионе Балтийского моря. Подобные подразделения также будут созданы в Латвии, Польше и Эстонии. Ими будут командовать Канада, США, и Великобритания.

В каждом из батальонов будет около тысячи военных.