Министр о запрете абортов: от меня таких инициатив точно не услышите

Делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что не поддерживает запрет на аборты, и уверяет, что от него таких инициатив точно исходить не будет.

"Что касается запрета абортов - не знаю, чтобы у кого-нибудь даже мысль такая была, и я точно не думаю ни о каких запретах абортов. От меня таких инициатив вы точно не услышите. Наоборот, я постараюсь помочь женщинам с кризисными беременностями, чтобы как можно меньше было прерываний (беременностей), но не через запреты", - ответил министр на вопрос о его позиции по поводу запрета абортов на заседании Социал-демократической фракции во вторник в Сейме.

Идею запретить аборты, аргументируя в том числе и необходимостью улучшать демографическую ситуацию в стране, снова выдвигает партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая уже вносила такие предложения. Представляя на пресс-конференции в Сейме инициативы для весенней сессии, представители этой партии назвали и подготовленный ими проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе.

Парламент прошлого созыва в первом чтении принял проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе, который запретил бы аборты за редким исключением - в случаях изнасилований, опасности для жизни женщины, однако дальнейшее рассмотрение законопроекта в Сейме остановилось.

Во многих странах Евросоюза аборты разрешены до определенного срока беременности, он колеблется от 10 до 18 недель. В Литве прерывание беременности без дополнительных условий разрешается до 12-ой недели беременности.