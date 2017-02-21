Министр о запрете абортов: от меня таких инициатив точно не услышите

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BNS
вторник, 21 февраля 2017 г. 14:12
Делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что не поддерживает запрет на аборты, и уверяет, что от него таких инициатив точно исходить не будет.
© DELFI / Domantas Pipas

"Что касается запрета абортов - не знаю, чтобы у кого-нибудь даже мысль такая была, и я точно не думаю ни о каких запретах абортов. От меня таких инициатив вы точно не услышите. Наоборот, я постараюсь помочь женщинам с кризисными беременностями, чтобы как можно меньше было прерываний (беременностей), но не через запреты", - ответил министр на вопрос о его позиции по поводу запрета абортов на заседании Социал-демократической фракции во вторник в Сейме.

Идею запретить аборты, аргументируя в том числе и необходимостью улучшать демографическую ситуацию в стране, снова выдвигает партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, которая уже вносила такие предложения. Представляя на пресс-конференции в Сейме инициативы для весенней сессии, представители этой партии назвали и подготовленный ими проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе.

Парламент прошлого созыва в первом чтении принял проект Закона о защите жизни в пренатальной фазе, который запретил бы аборты за редким исключением - в случаях изнасилований, опасности для жизни женщины, однако дальнейшее рассмотрение законопроекта в Сейме остановилось.

Во многих странах Евросоюза аборты разрешены до определенного срока беременности, он колеблется от 10 до 18 недель. В Литве прерывание беременности без дополнительных условий разрешается до 12-ой недели беременности.

BNS
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Политика

Министр о запрете абортов: от меня таких инициатив точно не услышите (1)

Министр о запрете абортов: от меня таких инициатив точно не услышите
Делегированный Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) министр здравоохранения Аурелиюс Верига говорит, что не поддерживает запрет на аборты, и уверяет, что от него таких инициатив точно исходить не будет.

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