Министр: немало стран ЕС придерживаются жесткой позиции по Nord Stream-2

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 09:48
Всё больше государств Европейского союза в переговорах о мандате Еврокомиссии по строительству "Nord Stream 2" придерживаются жесткой позиции, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
© AFP/Scanpix

Он утверждает, что во вторник на заседании Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике в Люксембурге ещё раз высказал позицию Литвы, которая заключается в том, что развитие соединяющего Германию и Россию газопровода "Nord Stream" мы (Литва - DELFI) "понимаем как политический проект, который будет иметь, по предварительным оценкам, негативное влияние на цели, которые мы ставим перед Энергетическим союзом".

"У нас был более широкий круг государств-членов, которые высказывались достаточно сильно или кто хотя бы поддерживал мандат Еврокомиссии, но при этом утверждал, что хочет более чётких ответов на поставленные вопросы. Среди таких государств - Дания, Швеция, Польша, Румыния, Литва, Кипр и несколько других государств", - заявил BNS министр.

Литва, по его словам, поддерживает стремление ЕК начать переговоры, и подчеркивает необходимость обещания, что на проект будет распространяться право ЕС.

Второе условие - проект не должен нанести ущерб внутреннему энергетическому рынку ЕС, его функционированию, а также нужно просить от Еврокомиссии исчерпывающей "правовой, экономической и даже стратегической оценки".

К реализации проекта "Nord Stream 2" стоимостью почти 10 млрд евро российский ГАЗПРОМ и энергетические гиганты Западной Европы намерены приступить в апреле 2018 г.

BNS
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