Министр: Литва сможет проводить опросы беженцев в Италии

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BNS
вторник, 30 мая 2017 г. 11:53
Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас говорит, что договорился со своим итальянским коллегой Марко Миннити о том, что Литва уже вскоре сможет проводить опросы беженцев в Италии.
Pabėgėliai
© LaPresse/Scanpix

"Целью встречи было договориться, чтобы сотрудники правоохраны Италии разрешили нашим правоохранителям участвовать в опросах иностранцев - до сей поры они это не разрешали, у них был аргумент, что это противоречит их праву и нужно доверять информации, собранной итальянской правоохраной. Но у нас были свои аргументы и нам удалось договориться - министр пообещал, что мы сможем подписать соглашение о таких опросах", - сказал Э. Мисюнас после встречи с итальянским министром по телефону из Италии.

Литва обязалась принять до осени 1105 мигрантов из таких стран, как Сирия, Ирак или Эритрея. На сегодняшний день в Литву перемещено 309 мигрантов. По новейшим данным, из Литвы уже выехало 230 беженцев.

По темпам их перемещения Литва занимает пятое место в Евросоюзе.

BNS
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