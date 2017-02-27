Министр: Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории

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BNS
понедельник, 27 февраля 2017 г. 10:48
Литва добивается постоянного присутствия военнослужащих США на своей территории, сообщил в пятницу находящийся в Америке с визитом литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы просим размещения вооруженных сил (США) у нас в стране на более постоянной основе, не только на ротационной основе, но и на более постоянной", - сказал министр BNS по телефону из Вашингтона.

На уточняющий вопрос, добивается ли Литва постоянного присутствия военных США на своей территории, министр ответил утвердительно: "Для нас важно это постоянное присутствие, потому что наши собственные (военные) мощности довольно ограничены".

Он сказал, что сформулировал такую просьбу на встрече с заместителем секретаря обороны США Робертом Уорком и заместителем госсекретаря Томом Шенноном.

BNS
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Политика

Министр: Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории (56)

Министр: Литва добивается постоянного присутствия военных США на своей территории
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