Министр культуры увольняет своего советника Контримаса

Министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон, которая еще во вторник не приняла заявление об отставке у советника Линаса Контримаса, изменила свою позицию после разговора с премьером Саулюсом Сквярнялисом и заявила об увольнении советника.

Как сообщил советник министра Виктор Бахметьев, Л. Контримас в среду вновь попросил об увольнении.

"Линас Контримас все же решил не забирать свое заявление об увольнении и просит его уволить - министр удовлетворила это заявление", - сказал BNS В. Бахметьев.

В середине июля в помещениях контролируемого Л. Контримасом пиар-агентства PR Service / Edelman Affiliate состоялась встреча бывшего члена сейма Г. Килдешене, нескольких экспертов по связям с общественностью, юриста Людвики Мешкаускайте и лидера "аграриев" Рамунаса Карбаускиса - Л. Контримас тогда делал все, чтобы журналисты не смогли узнать, находятся ли в помещении агентства упомянутые лица. Захлопнул дверь перед журналистами.

В. Бахметьев во вторник отметил, что сформированная министром следственная группа установила, что Л. Контримас находился не на рабочем месте, не в рабочее время, поэтому не совершил служебного нарушения. По словам советника, министр, пересмотревшая видео-запись журналистов, не усмотрела возможных нарушений этики.

Сам Л. Контримас отметает претензии и утверждает, что в упомянутой ситуации неэтично поступили журналисты, которые прибыли в пиар-агентство, которым руководит его супруга.