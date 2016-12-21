Министр: государство не в силах содержать 14 сильных университетов

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BNS
среда, 21 декабря 2016 г. 14:53
Государство не в силах содержать четырнадцать сильных и конкурентоспособных университетов в Литве, поэтому реформа сети ВУЗов состоится, а ее план будет готовиться вместе с планом реализации правительственной программы, заявила министр образования и науки Юргита Петраускене.
Vilniaus universitetas
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Реорганизация университетской сети идет, ее вчера одобрил сейм. Анализ потенциала проведен, потенциал рассеян, государство, на сегодняшний день, не может обеспечить условий для осуществления конкурентной, сильной деятельности в 14-ти университетах. Поэтому университетская сеть изменится", - сказала министр, отвечая в среду на вопросы журналистов в сейме.

"Необходимо сплотить фрагментированный потенциал высшей школы, научных исследований, обучения, то, на что мы все надеемся и чего мы все ждем - это сильная конкурентоспособная высшая школа в Литве. Государство должно очерчивать направление и обеспечивать, чтобы высшие школы такими и были", - добавила министр.

Во вторник Сейм принял постановление об оптимизации сети университетов, на основе его правительство готовит план реорганизации.

В подготовленном Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования, который некоторое время назад был представлен в сейме, предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5 университетов, а также одну или две художественных академии и Военную академию.

В соответствии с предпринятым Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования анализом, в Вильнюсе действовало бы два университета, одна или две художественные академии и Военная академия. В Каунасе предлагается оставить один или два университета, в Клайпеде - один университет или его подразделение, а в Шяуляй - подразделение университета или колледж.

Сейчас в Литве действуют 14 государственных университетов.

BNS
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