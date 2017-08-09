Министр энергетики Польши: влияние России в Литве и Польше всё ещё велико

После того как польские СМИ обнародовали фрагменты тайно сделанной записи разговора тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского, в котором он призывает "повоспитать литовцев" относительно инвестиций Польши в литовский нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, нынешний министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что это свидетельствует о сильном влиянии России в Литве и Польше.

Он также заверил, что Orlen Lietuva работает прибыльно, прибыль ожидается и в этом году.

Тхужевский заявил, что удивлён тем, что считающие себя патриотами Польши политики не учитывали интересы своей страны, а разговоры о стремлении "проучить литовцев и продать Orlen Lietuva российскому концерну РОСНЕФТЬ он назвал предательством интересов Польши.

По словам министра Тхужевского, Orlen Lietuva в прошлом году заработала 900 млн злотых прибыли и в этом году тоже должна её заработать.

Как сообщил портал wnp.pl, министр утверждал, что Польша движется к синхронизации электросетей со странами Балтии, дабы помочь Литве отделиться от российского энергетического кольца BRELL.

По утверждению близких к прежнему литовскому правительству источников, Польша до сего года блокировала или задерживала важные для Литвы энергетические проекты, в первую очередь - синхронизацию, требуя предоставления Orlen Lietuva более благоприятных железнодорожных тарифов на перевозку грузов.