Министр энергетики Польши: влияние России в Литве и Польше всё ещё велико

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BNS
среда, 9 августа 2017 г. 13:36
После того как польские СМИ обнародовали фрагменты тайно сделанной записи разговора тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского, в котором он призывает "повоспитать литовцев" относительно инвестиций Польши в литовский нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, нынешний министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что это свидетельствует о сильном влиянии России в Литве и Польше.
© AFP/Scanpix

Он также заверил, что Orlen Lietuva работает прибыльно, прибыль ожидается и в этом году.

Тхужевский заявил, что удивлён тем, что считающие себя патриотами Польши политики не учитывали интересы своей страны, а разговоры о стремлении "проучить литовцев и продать Orlen Lietuva российскому концерну РОСНЕФТЬ он назвал предательством интересов Польши.

По словам министра Тхужевского, Orlen Lietuva в прошлом году заработала 900 млн злотых прибыли и в этом году тоже должна её заработать.

Как сообщил портал wnp.pl, министр утверждал, что Польша движется к синхронизации электросетей со странами Балтии, дабы помочь Литве отделиться от российского энергетического кольца BRELL.

По утверждению близких к прежнему литовскому правительству источников, Польша до сего года блокировала или задерживала важные для Литвы энергетические проекты, в первую очередь - синхронизацию, требуя предоставления Orlen Lietuva более благоприятных железнодорожных тарифов на перевозку грузов.

BNS
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