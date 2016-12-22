Министр энергетики: парадокс, но в сфере энергетики оккупация еще не закончилась

"У нас крепкая система электроэнергии и парадокс в том, что ею управляют из московской диспетчерской, оккупация в нашей энергетике не закончилась", – сказал в интервью DELFI министр.

После встречи с президентом министр говорил о двух основных направлениях своей деятельности - синхронизации с сетями ЕС и Островецкая АЭС.

"Первые наши работы - на политическом фронте. Нужно немало политических соглашений, поскольку у проекта есть две составляющие: политическая и технологическая.

Отключение от управляемой из Москвы системы БРЭЛЛ - Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии внесено в европейскую повестку, это значит, что этим занимается Еврокомиссия (EK).

Первое дело - выбрать сценарий синхронизации, а их три. Страны Балтии могли бы действовать в так называемом автономном режиме и создать свою синхронную зону. Второй - синхронизация с Северными странами. Третий – с континентальными европейскими сетями через Польшу.

Сейчас заключительная стадия, она поможет политически определиться в вопросе расходов и надежности с точки зрения рациональности.

Уже выбран сценарий, надо начать сценарий по отключению от БРЭЛЛ и подготовить план действий, ход конкретных проектов. Кстати, об отключении от России и Беларуси будем вести переговоры от имени всего ЕС", - сказал министр.

На вопрос, может ли это вызвать напряжение, министр ответил: "Напряжение – естественно. Вопрос тут не только технический, но и вопрос безопасности, надежности электроэнергии. У нас крепкая система и это парадокс, что ею управляют из московской диспетчерской, эта оккупация в нашей энергетике не закончилась. Сетями управляет Россия.

Но я думаю, что Россия прекрасно понимает, что мы приняли решение по отсоединению от БРЭЛЛ, но я бы не хотел спекулировать вопросом течения переговоров".

На вопрос журналиста о том, что Литва может сделать в вопросе Островецкой АЭС, Вайчюнас ответил: "В островецком вопросе наша цель такова - если проект нельзя остановить, то надо обеспечить максимальное соблюдение стандартов атомной энергетики и охраны окружающей среды. Пока у нас есть обоснованные сомнения, мы хотим использовать все возможные международные инструменты: как Международное агентство по атомной энергии, так и ЕК".