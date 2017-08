Министр энергетики опасается, что страны Балтии станут заложниками России

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что расценивает подготовку России к отключению стран Балтии от российского "энергокольца" БРЭЛЛ как угрозу, поэтому, на его взгляд, к синхронизации с Западом нужно готовиться быстрее. "Такая угроза всегда существует, и я могу это только подтвердить. Сейчас мы находимся в ситуации, когда ни мы технически не можем отключиться на сегодняшний день, ни нас могут отключить. Но если говорить о стратегическом плане десинхронизации, то вопрос в подготовке обеих сторон, и мы точно не хотели бы, чтобы наша стратегическая цель использовалась как орудие шантажа. Поэтому мы должны быть готовы как можно скорее отключиться от этой системы и подключиться к континентальным сетям", - сказал BNS Ж. Вайчюнас, который во вторник обсудил вопросы синхронизации с новым послом Польши в Вильнюсе Уршулой Дорошевской. Балтийские страны задались целью отключиться в 2025 году от российской электроэнергетической системы, поэтому к этому стала готовиться и Россия, укрепляя свои электросети. Однако Ж. Вайчюнас не мог сказать, когда Россия может быть готова отключить страны Балтии. "Я трактую подготовку другой стороны к отключению как потенциальную угрозу, но о конкретной дате я бы еще не говорил", - сказал министр энергетики. Страны Балтии в июне должны были подписать меморандум о взаимопонимании по синхронизации электросетей, однако не сделали этого, потому что начался спор о том, как это сделать. Литва высказывается за синхронизацию через Польшу, с использованием нынешней смычки LitPol Link, между тем Эстония уверяет, что это не будет вполне безопасно, и добивается либо строительства второй смычки, либо синхронизации через Скандинавию. Однако Польша четко сказала, что строить вторую смычку было бы чересчур затруднительно, так что из-за начавшихся дискуссий проект синхронизации может забуксовать. По словам Ж. Вайчюнаса, они с польским послом говорили о том, что даже при отсутствии политического консенсуса между государствами важно продолжать технические работы.

