Министр: авария в Вильнюсе - одна из крупнейших экологических катастроф

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BNS
вторник, 27 декабря 2016 г. 13:21
Авария и прорыв двух магистральных труб сточных вод в Вильнюсе - одна из крупнейших экологических катастроф последнего времени, её воздействие на окружающую среду будет оценено в ближайшем времени, утверждает министр окружающей среды Кястутис Навицкас.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Наиболее крупный вред может быть, отметил он, нанесён популяциям лосося и тайменя в реке Нерис, которая втекает в Куршский залив.

"По предварительным данным, имелись благоприятные природные условия „для уменьшения воздействия (на окружающую среду), - значительный подъём воды в Нерис, (...) сточные воды разбавились большим соотношением воды. Другой фактор - холодная погода, отчего бактерии плохо размножаются. Всё это вселяет надежду, что воздействие будет невелико, но самое большое беспокойство вызывает воздействие на популяции лосося и тайменя, которых до сего времени можно было ловить в Вильнюсе", - сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник министр.

Во вторник, по словам министра, будет сформирована специальная комиссия по оценке причин аварии и её последствий.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявило в городе чрезвычайную ситуацию.

24 декабря днем на месте аварии был укреплен доставленный ночью грунт, что позволило продолжить восстановление работы трубопровода, а вечером трубы были соединены и возобновлена их эксплуатация.


BNS
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