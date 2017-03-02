Минфин Литвы пересмотрит налоговые льготы

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 11:46
В этом году министерство финансов Литвы намерено пересмотреть налоговые льготы, применить комплексные меры, призванные снизить налоговое бремя для зарабатывающих минимум, а также предусмотреть стопроцентную льготу на реинвестируемую прибыль.
Finansų ministerija
© DELFI / Valdas Kopūstas

"Для сокращения бедности должны применяться комплексные налоговые меры. Мы не будет обременять дополнительными налогами средний класс, а снизим налоги для тех, кто зарабатывает минимально. (...) Мы намерены объединить подоходный налог и взносы в Фонд социального страхования (Sodra), чтобы они были на стороне работающего. После этой трансформации ничего не изменится, технически поменяется тариф, но это дает пространство для последовательного повышения не облагаемого налогами минимума доходов, чтобы реальный тариф, который платит население был как можно ниже", - заявил в четверг на пресс-конференции министр финансов Вилюс Шапока.

По его словам, существенные налоговые изменения произойдут в этом году.

"Если говорить о конкретных цифрах, то, поскольку реальное налогообложение не изменится, то на работающих не лягут дополнительные налоги, при этом конкретный цифры вопрос второстепенной важности. Важно, что не облагаемый налогами минимум доходов будет последовательно расти, и люди смогут прогнозировать", - сказал В. Шапока.

Вице-министр финансов Дайва Брасюнайте на пресс-конференции сказала, что планируется пересмотреть вопрос налогообложения мелкого бизнеса, предложить годовой "отпуск" от налогов и взносов для начинающегося бизнеса, также планируется предложить стопроцентную льготу на реинвестируемую прибыль.

В. Шапока заверил, что пока не будет приведена в порядок нынешняя налоговая система, никаких дискуссий о новых налогах в правительстве не будет. Он повторил, что к лету Кабмин намерен проанализировать действующие сейчас налоговые льготы и решить вопрос об их целесообразности.

BNS
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