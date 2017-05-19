МИД РФ: Литва проводит открыто враждебный курс в отношении России

Вильнюсский российский форум оппозиции открылся 18 мая. Его посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, заявивший о заинтересованности в поддержке и развитии диалога с российским гражданским обществом.

«Ничего другого и не ожидали от руководства Литвы, которое проводит открыто враждебный курс в отношении нашей страны. Обратили внимание, что "приют" в Вильнюсе находят лишь политические маргиналы, среди которых находящиеся под следствием за уголовные преступления лица, объявленные в розыск», — констатировала Мария Захарова.

По ее мнению, «напрасно министр иностранных дел ЛР лично взялся патронировать этот фарс».

Тем временем, литовский министр на форуме пообщался с создателем движения "Открытая Россия" Михаилом Ходорковским, бывшим премьером России Михаилом Касьяновым, восстанавливающим в США здоровье после попыток отравить его Владимиром Кара-Мурзой, дочерью убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова Жанной Немцовой, одним из ближайших соратников Б. Немцова Ильей Яшиным, вдовой отравленного Александра Литвиненко Мариной Литвиненко и другими общественными деятелями России.

Линкявичюс подчеркнул, что Литва заинтересована в поддержании и развитии диалога и контактов с гражданским обществом в России.

Традиционный Форум свободной России с участием более ста политиков, общественных деятелей, академиков и журналистов из разных стран начался в четверг.

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Участники дискуссий оценивают тенденции развития России, экономическую ситуацию, обсуждают тему борьбы с российской пропагандой, другие вопросы.