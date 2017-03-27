МИД Литвы требует освободить всех задержанных в России участников протестов

"Мы призываем правительственные органы Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных. Мы также призываем обеспечить, чтобы гражданам Российской Федерации, желающим осуществить своё право на свободу собраний и выражения мнения, не мешали это делать. Эти и другие фундаментальные гражданские свободы и права, которые утверждены в Конституции Российской Федерации и которые Российская Федерация обязана всесторонне уважать на международном уровне, должны быть гарантированы и не могут быть ограничены", - заявляет внешнеполитическое ведомство Литвы.

Тысячи людей в Москве и некоторых других городах России в воскресенье по призыву А.Навального приняли участие в акциях протеста против коррупции. Во многих городах митинги были несанкционированными, поэтому некоторые участники были задержаны полицией.

А.Навальный был задержан в минувшее воскресенье, в полиции на него был составлен протокол об административном правонарушении при организации собраний, митингов, демонстраций или пикетов. За эти нарушения ему грозит штраф до 20 000 рублей (325 евро) либо административный арест до 15 суток.