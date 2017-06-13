МИД Литвы призвал Россию отпустить всех задержанных

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) во вторник выразило озабоченность в связи с арестом в России мирных демонстрантов и призвало отпустить всех задержанных.

"Министерство иностранных дел Литвы выражает озабоченность по поводу массового задержания участников мирной демонстрации в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе МИД.

МИД подчёркивает, что среди нескольких сотен задержанных было немало лидеров российской оппозиции, в их числе - основатель Фонда борьбы против коррупции и организатор этой акции Алексей Навальный, Илья Яшин и др.

"Особенно большую обеспокоенность Министерства иностранных дел вызывают сообщения о том, что по отношению к мирным демонстрантам была применена сила. Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных, не применять силу против мирных протестующих, а также призываем обеспечить, чтобы граждане Российской Федерации, желающие осуществить своё право на свободу собраний и выражения мнения, не мешали это делать", - заявил МИД Литвы.

В ходе акций протеста против коррупции во многих городах России в понедельник полицией было задержано около полутора тысяч человек.

Задержание демонстрантов также осудили в США и Европейском союзе.