МИД Литвы представил мобильное приложение для путешественников

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BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 16:33
В понедельник министерство иностранных дел Литвы представило приложение "Путешествуй безопасно" (лит. Keliauk saugiai), предназначенное для путешественников-владельцев смартфонов.
© URM

Загрузившие приложение пользователи смогут постоянно получать обновляемые рекомендации МИД, информацию о визах во все государства мира. Программа также предупреждать о кризисных ситуациях в мире в реальном времени.

В приложении также есть интерактивная памятка, которая позволяет подготовиться к поездке, консульская информация для путешественников и тех, кто проживает заграницей.

Пользователи также могут написать отзывы о работе представительств Литвы и министерства.

"Если что-то случается во время поездки или обостряется ситуация в сфере безопасности, (...) то эта информация сразу же будет направляться, и путешественник получит предупреждение", - сказал в понедельник глава МИД Линас Линкявичюс, представляя мобильное приложение.

Создание приложения "Путешествуй безопасно" стоило около 30 тыс. евро. Его могут загрузить пользователи оперативных систем iOS и Android .

BNS
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МИД Литвы представил мобильное приложение для путешественников (1)

МИД Литвы представил мобильное приложение для путешественников
В понедельник министерство иностранных дел Литвы представило приложение "Путешествуй безопасно" (лит. Keliauk saugiai), предназначенное для путешественников-владельцев смартфонов.

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