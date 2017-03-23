МИД Литвы подтвердил, что член ЕП Гуога внесен в "черный список" РФ

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BNS
четверг, 23 марта 2017 г. 18:10
Литовский европарламентарий Антарас Гуога внесен в список персон нон-грата России. То, что А. Гуога, избранный от Движения либералов в Европарламент, находится в списке не желательных в России лиц, подтвердили BNS в литовском МИД.
Antanas Guoga
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сейчас он не является членом упомянутой партии.

На минувшей неделе глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил, что среди нежелательных в России лиц оказались и два других европарламентария - консерваторы Лайма Андрикене и Альгирдас Саударгас.

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Сам А.Гуога в социальной сети заявил, что, по его мнению, ему закрыт въезд в Россию из-за некоторых "жестких позиций", которые он излагал в ЕП.

"Я организовал серьезное мероприятие о независимости Литвы, постоянно поддерживаю литовскую армию в вопросе угроз путинского режима, говорю об атаках российской пропаганды и усилении кибернетической безопасности, защищал интересы литовских автоперевозчиков и фермеров, когда Россия ввела эмбарго", - такие возможные причины назвал политик.

Два года назад финские СМИ сообщили, что в упомянутом российском "черном списке" находятся также почетный председатель Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) Витаутас Ландсбергис, бывший премьер, лидер оппозиции Андрюс Кубилюс, экс-парламентарий Артурас Паулаускас, бывший глава Департамента госбезопасности Литвы Гядиминас Грина.

В этом списке политиков ЕС также литовский европарламентарий, либерал Пятрас Ауштрявичюс, председатель Комиссии по теле- и радиовещанию Эдмунас Вайтекунас и посол Литвы при ЕС Йовита Нелюпшене.

BNS
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