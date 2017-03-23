МИД Литвы подтвердил, что член ЕП Гуога внесен в "черный список" РФ

Сейчас он не является членом упомянутой партии.

На минувшей неделе глава МИД Линас Линкявичюс подтвердил, что среди нежелательных в России лиц оказались и два других европарламентария - консерваторы Лайма Андрикене и Альгирдас Саударгас.

Сам А.Гуога в социальной сети заявил, что, по его мнению, ему закрыт въезд в Россию из-за некоторых "жестких позиций", которые он излагал в ЕП.

"Я организовал серьезное мероприятие о независимости Литвы, постоянно поддерживаю литовскую армию в вопросе угроз путинского режима, говорю об атаках российской пропаганды и усилении кибернетической безопасности, защищал интересы литовских автоперевозчиков и фермеров, когда Россия ввела эмбарго", - такие возможные причины назвал политик.

Два года назад финские СМИ сообщили, что в упомянутом российском "черном списке" находятся также почетный председатель Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) Витаутас Ландсбергис, бывший премьер, лидер оппозиции Андрюс Кубилюс, экс-парламентарий Артурас Паулаускас, бывший глава Департамента госбезопасности Литвы Гядиминас Грина.

В этом списке политиков ЕС также литовский европарламентарий, либерал Пятрас Ауштрявичюс, председатель Комиссии по теле- и радиовещанию Эдмунас Вайтекунас и посол Литвы при ЕС Йовита Нелюпшене.