МИД Литвы отреагировал на информацию о вероятном нарушении санкций в отношении РФ

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 18:40
МИД Литвы обратился в Генпрокуратуру по поводу появившихся на прошлой неделе в СМИ сообщений о вероятном нарушении литовскими предприятиями режима санкций в отношении России.
Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
© A.Didžgalvio nuotr.

"Литва последовательно выполняет свои обязательства (....) по проведению в жизнь ограничений, которые надлежит применять в отношении импорта товаров крымского или севастопольского происхождения в Евросоюз (ЕС) в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя (к России - BNS). По мнению МИД, физические и юридические лица Литвы и других государств ЕС должны безоговорочно придерживаться объявленных ЕС санкций, а за их нарушения лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности", - говорится в распространенном МИД сообщении.

Как утверждает министерство, вопрос того, нарушило ли конкретное предприятие установленные правовыми актами ЕС санкции, решают правоохранительные органы и суды, руководствуясь правовыми актами ЕС и Литвы.

"Литва твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы придерживаемся жесткой и принципиальной позиции по поводу агрессии России против Украины и в вопросе о незаконной аннексии Крыма", - говорится в заявлении МИД.

Деловая газета Verslo zinios на прошлой неделе писала, что из-за применяющихся к России санкций испытывают затруднения и несколько литовских компаний, которые развивали деятельность в Крыму.

Упоминаются одна из крупнейших в Литве компаний по развитию недвижимости Hanner, контролируемое Витаутасом Лаурутисом и паневежской компанией Pluosto linija зарегистрированное в Крыму предприятие Pluosto linija, а также контролируемая Раймондасом Туменасом компания BT Invest.

BNS
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