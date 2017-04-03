МИД Литвы: надеемся, что Беларусь не вернется к ситуации политзаключенных

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BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 17:56
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что если Беларусь вернется к ситуации политических заключенных, то Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть применение санкций.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Л. Линкявичюс на заседании Совета ЕС по иностранным делам обратил внимание коллег на последние события в Беларуси и России, сообщает МИД.

В марте во время мирных демонстраций в Минске и нескольких городах России имели место массовые задержания людей.

"Нам следует пристально следить за ситуацией и принципиально реагировать, если будут прибегать к насилию и будут очевидно нарушаться права человека. Мы надеемся, что Беларусь не вернется к ситуации политзаключенных. Если же так произойдет, нам тоже следовало бы вернуться к рассмотрению санкций", - сказал Л. Линкявичюс.

BNS
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