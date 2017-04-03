МИД Литвы: надеемся, что Беларусь не вернется к ситуации политзаключенных

Л. Линкявичюс на заседании Совета ЕС по иностранным делам обратил внимание коллег на последние события в Беларуси и России, сообщает МИД.

В марте во время мирных демонстраций в Минске и нескольких городах России имели место массовые задержания людей.

"Нам следует пристально следить за ситуацией и принципиально реагировать, если будут прибегать к насилию и будут очевидно нарушаться права человека. Мы надеемся, что Беларусь не вернется к ситуации политзаключенных. Если же так произойдет, нам тоже следовало бы вернуться к рассмотрению санкций", - сказал Л. Линкявичюс.