МИД: Литва никогда не ставила под вопрос статус Калининграда

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BNS
понедельник, 30 января 2017 г. 18:33
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на замечания литовского депутата Линаса Бальсиса о Калининградской области России. В ведомсвте в понедельник отметили, что Литва не намерена поднимать вопросы о статусе этого российского региона.
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

"У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области Российской Федерации", - заявила BNS пресс-секретарь министра Раса Якилайтене.

"Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма", - добавила она.

Такую позицию министра пресс-секретарь выразила после того, как в российские СМИ большое внимание уделили призывам члена Сейма Л.Бальсиса пересмотреть статус области в качестве реакции на аннексию Крыма.

На конференции в Вильнюсе 20 января Л.Бальсис заявил, что "срок действия Калининграда закончился" и предложил литовским должностным лицам поднять этот вопрос в органах Евросоюза.

BNS
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МИД: Литва никогда не ставила под вопрос статус Калининграда (90)

МИД: Литва никогда не ставила под вопрос статус Калининграда
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