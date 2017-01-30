МИД: Литва никогда не ставила под вопрос статус Калининграда

"У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области Российской Федерации", - заявила BNS пресс-секретарь министра Раса Якилайтене.

"Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы, как не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма", - добавила она.

Такую позицию министра пресс-секретарь выразила после того, как в российские СМИ большое внимание уделили призывам члена Сейма Л.Бальсиса пересмотреть статус области в качестве реакции на аннексию Крыма.

На конференции в Вильнюсе 20 января Л.Бальсис заявил, что "срок действия Калининграда закончился" и предложил литовским должностным лицам поднять этот вопрос в органах Евросоюза.