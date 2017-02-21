МИД: Литва будет добиваться санкций до ухода РФ из Украины

"Литва твердо поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Поддерживая Украину, мы и далее будем последовательно осуществлять политику непризнания аннексии и оккупации Крыма, начавшихся три года назад. Мы будем стремиться к тому, чтобы применяемые в отношении Российской Федерации санкции ЕС и международного сообщества, связанные с незаконным захватом полуострова, продолжались до тех пор, пока Россия не покинет незаконно захваченную украинскую территорию", - говорится в заявлении.

В заявлении также осуждаются осуществляемые Россией нарушения прав человека, свободы СМИ, мирных собраний, вероисповедания и убеждений, преследования крымских татар. Отмечается, что беспокойство вызывают и учащающиеся запугивания правозащитников, работающих с крымскими татарами, задержания активистов, закрытие Меджлиса крымских татар, продолжающиеся репрессии и прочие нарушения прав человека.

"Незаконные действия Российской Федерации не только попирают двухсторонние и многосторонние соглашения об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, но и создают угрозу безопасности и стабильности во всей Европе", - отмечает МИД.

РФ аннексировала Крым в 2014 году, когда в Киеве был свержен поддерживаемый Москвой президент Виктор Янукович. Россия направила военных в Крым, где был проведен референдум о присоединении к России, не признанный международной общественностью.

После оккупации Крыма возник военный конфликт на Востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты создали Донецкую и Луганскую народные республики.