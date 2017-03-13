МИД: европарламентарии Андрикене и Саударгас включены в "черный список" РФ

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BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 18:55
Литовские европарламентарии, консерваторы Лайма Андрикене и Альгирдас Саударгас были включены в список политиков Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию, подтвердил BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Могу подтвердить, что это так", - сказал в понедельник министр.

Список политиков ЕС, которым запрещен въезд на ее территорию, Россия составила в 2014 году в ответ на объявленные ЕС санкции в отношении России из-за интервенции на Украине. Л.Андрикене является членом комитетов По международной торговле и По иностранным делам Европарламента (ЕП). А.Саударгас работает в комитетах По промышленности, научным исследованиям и энергетики и По культуре и образованию.

Финские СМИ два года назад писали, что в этом российском "черном списке" также значатся почетный председатель партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-премьер, лидер парламентской оппозиции Андрюс Кубилюс, экс-парламентарий Артурас Паулаускас, бывший глава Департамента госбезопасности Гядиминас Грина.

В списке нежелательных политиков ЕС также - европарламентарий, либерал Пятрас Ауштрявичюс, председатель Литовской комиссии по радио и ТВ Эдмундас Вайтекунас и посол Литвы в ЕС Йовита Нелюпшене.

BNS
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