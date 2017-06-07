МИД Беларуси вызвал посла Литвы из-за высказываний Грибаускайте

"Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона", — отметили в МИД.

В ведомстве считают: такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей.

"Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским "Договором о добрососедстве и сотрудничестве", подписанным и действующим уже более 20 лет. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре — добрососедство, ведь соседей, как известно, не выбирают — их дает Бог", — заявили в министерстве.

5 июня в интервью телекомпании LRT президент Литвы Даля Грибаускайте назвала "вызовом и угрозой" соседство с Россией и Беларусью.

"Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения ["Запад-2017"]", — отметила Грибаускайте.

Ранее Грибаускайте назвала намеченные на сентябрь белорусско-российские учения "Запад-2017" демонстрацией подготовки стран к войне с Западом.

В Украине и странах Балтии опасаются, что российские военные останутся на территории Беларуси после окончания учений. Белорусская сторона не раз заявляла, что учения не несут ни для кого угрозы.