Место Жилинскаса в Сейме займет Навицкас

Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник прекратила действие мандата Жилинскаса, и утвердил полномочия представителя Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) А.Навицкаса.

Полномочия Навицкаса должны вступить в силу в четверг 15 июня, после принесения им присяги в Сейме.

Бывший журналист 45-летний Р.Жилинскас, избиравшийся в парламент в 2008, 2012 и 2016 гг., на прошлой неделе скончался от тяжёлой болезни.