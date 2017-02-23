Меркель обещает Литве поддержку, но о блокировке БАЭС не говорит

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 16:22
Канцлер Германии Ангела Меркель обещает поддержку Литве в плане стремления к безопасности строящейся в белорусском Островце Белорусской АЭС (БАЭС), но о возможном блокировании этой станции в масштабе Евросоюза (ЕС) не говорит.
Angela Merkel ir Saulius Skvernelis
© Reuters / Scanpix

"Мы со стороны Германии обязательно постараемся наблюдать, чтобы там были высокие стандарты. Не важно, находишься ли ты непосредственно по соседству - со времен Чернобыля мы знаем, что безопасность атомных станций очень важна", - сказала канцлер журналистам в Берлине в четверг после встречи с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом.

По словам А. Меркель, повышению безопасности БАЭС могли бы способствовать посещение станции международными инспекторами и постановка вопроса в международных отношениях, включая и диалог с Россией. Эти аспекты канцлер упомянула, отвечая на вопрос BNS, поддержала ли бы она предложение блокировать работу БАЭС в масштабе ЕС.

Премьер-министр Литвы С. Сквернялис после встречи выразил надежду, что Германия поможет включить вопрос о БАЭС в повестку дня отношений ЕС и Белоруссии.

"Я считаю, что удалось передать, что это проблематика не только Литвы и Беларуси. Думаю, что Германия как одно из государств - лидеров, позволит нам достичь того, что вопрос будет поднят между ЕС и Беларусь", - сказал литовский премьер на совместной с канцлером пресс-конференции.

Литовское правительство обеспокоено тем, что БАЭС строится в 50 км от Вильнюса без соблюдения стандартов безопасности и может воспрепятствовать планам синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии с системами Западной Европы.

Однако призывы Литвы блокировать электроэнергию с этой станции пока не получили твердой поддержки Брюсселя и соседних стран. Белорусские власти уверяют, что строительство станции идет с соблюдением самых высоких стандартов безопасности.

BNS
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