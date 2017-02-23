Меркель: фейковая новость о военных в Литве показывает, что нужно быть бдительными

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 16:36
Распространенная в Литве фейковая новость о якобы изнасилованной немецкими военнослужащими несовершеннолетней показывает, что нужно быть бдительными и опасаться таких провокаций, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.
Angela Merkel ir Saulius Skvernelis
© AP / Scanpix

После встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом А. Меркель подчеркнула, что очень важно быстро прояснить эту ситуацию.

"Для нас было очень важно, что мы могли очень быстро сообща прояснить эту ситуацию (...), что это была лишь провокация. Но нам нужно быть очень бдительными в плане таких провокаций", - сказала А. Меркель на пресс-конференции.

Правоохранительные органы Литвы сейчас выясняют, кто прислал в этом месяце председателю Сейма и полиции письма с ложной информацией о том, что немецкие военнослужащие из размещенного в Литве континента якобы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. По данным прокуроров, письмо было выслано не из страны Евросоюза (ЕС).

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Литовский министр обороны Раймундас Кароблис сказал, что это может быть провокация "из России", с целью дискредитации сил НАТО. А. Меркель не стала комментировать, кто мог распространить эту информацию.

Германия разместила несколько сотен своих военных в Литве в январе. Они составят основу международного батальона НАТО. Это подразделение дислоцируется в связи с действиями России на Украине и в регионе Балтийского моря.

BNS
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