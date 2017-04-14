Мэрия Шальчининкай: учения провоцируют враждебность к литовским полякам

В пятницу самоуправление Шальчининского района назвало провокацией организованные министром внутренних дел Литвы Эймутисом Мисюнасом учения по противостоянию атаке диверсантов.

По мнению местных властей, риторика учений провоцирует национальную рознь и враждебность литовского общества к полякам.

"Провозглашение "Шальчининкской народной республики", уже одним своим названием намекает на созданную во время конфликта россиян и украинцев Донбасскую народную республику, и отождествление жителей Шальчининкай с донбасскими сепаратистами является циничной провокацией и очередным издевательством над общиной", - говорится заявлении самоуправления.

Представители муниципалитета утверждают, что центральные власти, заранее не предупредившие об учениях, "игнорируют местную власть и манипулируют районом, в котором проживают национальные меньшинства".

В Шальчининкай поляки составляют три четверти населения. Из 25 членов муниципального совета 21 представляет Избирательную акцию поляков Литвы.

Глава МВД Э. Мисюнас извинился перед местными жителями за неудобства, но акцентировал, что национальный состав населения не оказал влияния на выбор места учений.

"Такие учения будут повторены и в других городах Литвы, поэтому обвинения в том, что избраны отдельные национальные меньшинства, не имеют под собой оснований", - передал BNS слова министра его представитель по связям с общественностью.

Во время организованных МВД учений отрабатывалась реакция на военных в униформе без отличительных знаков. Этот сценарий напоминает аннексию Крыма в 2014 году, когда в регионе начали действовать российские военные без отличительных знаков и в гражданской одежде. Эти российские силы были названы "зелеными человечками".

По указу министра внутренних дел Э. Мисюнаса были проведены учения с тактическим сценарием, при котором спецсилы недружественного к Литве государства нелегально пересекают границу и готовятся занять одну из пограничных застав и комиссариат полиции Шальчининкского района.

Об учениях заранее были информировано лишь руководство полиции, Службы Охраны госграницы Литвы и Службы общественной безопасности. Рядовые должностные лица, операторы Центра общей помощи заранее не знали, что это учения.