Мэр Вильнюса: рядом со столицей появится свободная экономическая зона

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 17:24
Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что с правительством согласуются планы создания Вильнюсской свободной экономической зоны (СЭЗ).
Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

Она могла бы быть создана в южной части города, в Пагиряй, где сейчас действует Вильнюсский логистический парк и интермодальный терминал.

Эту идею мэр в среду обсудил с премьером Саулюсом Сквярнялисом.

"Мы обсудили возможность построить заводы вокруг Вильнюса - проект индустриального парка или СЭС. Мы договорились с самоуправлением Вильнюсского района, правительством вместе этим заняться. Рядом с Пагиряй, где намечен логистический парк, мы сошлись во мнении, что там лучшее место и мы ищим способы, как это сделать подходящим для производства", - заявил после встречи с премьером Р. Шимашюс BNS .

Он считает, что нужно оценить выгоду промзоны в пределах Вильнюса и Вильнюсского района для повышения конкурентоспособности страны, заявил BNS советник мэра Томас Бяржинскас.

Р. Шимашюс заверил, что долгие годы стремились "вытеснить инвестиции из Вильнюса" в другие муниципалитеты, и это отпугивало инвесторов от Литвы.

Вильнюсское самоуправление вместе с литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai владеет логистическим парком, площадью 460 гектаров, который развивается вокруг Вильнюсского интермодального терминала, открытого в 2015 году и стоившего 36,7 млн. евро.

BNS
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