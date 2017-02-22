Мэр Паневежского района подозревается в злоупотреблениях служебным положением

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Литвы предъявили подозрения мэру Паневежского района, представителю Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Повиласу Жагунису в злоупотреблениях служебным положением при осуществлении самоуправлением конкурсных закупок.

"Есть подозрения, что П. Жагунис, воспользовавшись своим (служебным положением) как мэра и превысив свои полномочия, оказывал незаконное влияние на сотрудников администрации самоуправления Паневежского района, ответственным за организацию конкурсных закупок", - говорится в пресс-релизе ССР.

П. Жагунис также является заместителем председателя ЛСКЗ Рамунаса Карбаускиса. В его отношении избрана мера пресечения - подписка о невыезде из Литвы, подтвердила BNS представитель ССР Юргита Размите.

Подозрения мэру предъявлены в рамках продолжающегося досудебного расследования о вероятных злоупотреблениях и взяточничестве при осуществлении конкурсных закупок в самоуправлении Паневежского района, которое проводя сотрудники Паневежского управления ССР. Должностные лица говорят, что располагают данными, позволяющими обоснованно подозревать, что в самоуправлении некоторые конкурсные закупки, связанные с работами по мелиорации, надзором за дорогами и улицами, реконструкции и проектированию, организовывались непрозрачно.