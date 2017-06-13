Меняется порядок закупок Минобороны Литвы

Закупки, связанные с обороной Литвы, должен осуществлять централизованный орган - Агентство оборонных ресурсов. Такую поправку к закону во вторник в первом чтении одобрил Сейм.

"Ожидается, что после учреждения этого ведомства, то есть агентства по закупкам, к 1 января 2018 года будет консолидировано не менее 75% всех приобретений системы обороны, а с 1 января 2019 года - не менее 95%. Также было бы обеспечено эффективное планирование, организация, систематизация управления проектами, будет установлена явная ответственность", - заявил министр обороны Раймундас Кароблис, представляя проект парламентариям.

Агентство оборонных ресурсов должно быть создано отдельным постановлением правительства. Планируется, что оно начнет действовать с 1 января 2018 года.

В результате будут упразднены несколько департаментов Министерства обороны - По вооружениям и мощностям, вооружениям и системам управления и закупок. В армии будет ликвидирован Департамент материальных ресурсов.

Функции Департамента по делам вооружений и мощностей будут переданы Объединенному штабу армии, ему будет поручено планирование приобретений, штаб планируется переименовать в Оборонный штаб, предоставить ему больше полномочий для стратегического планирования.

Р. Кароблис подчеркнул, что перемены должны гарантировать как можно более прозрачные закупки министерства обороны.