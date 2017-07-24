Мейлунас станет представителем Литвы в Ирландии

Поскольку срок полномочий посла Эгидиюса Мейлунаса в Японии приближается к концу, его предлагается назначить представителем Литвы в Ирландии.

МИД подготовил проекты, согласно которым Э. Мейлунаса предлагается назначить послом в Ирландии с 24 августа.

На этой должности он сменит дипломата Расу Адомайтене, которая работает в Дублине с 2014 года.

Э. Мейлунас, обладающий медицинским и юридическим образованием, работал в правительстве и МИД, пять лет бы советником президента, затем стал послом Литвы в Польше.

С 2010 года он занимал должность вице-министра иностранных дел, а послом в Японии стал в 2012 году.

Послом в Литве назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам парламента.