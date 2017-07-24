Мейлунас станет представителем Литвы в Ирландии

 (1)
BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 14:26
Поскольку срок полномочий посла Эгидиюса Мейлунаса в Японии приближается к концу, его предлагается назначить представителем Литвы в Ирландии.
Egidijus Meilūnas
© DELFI / Tomas Vinickas

МИД подготовил проекты, согласно которым Э. Мейлунаса предлагается назначить послом в Ирландии с 24 августа.

На этой должности он сменит дипломата Расу Адомайтене, которая работает в Дублине с 2014 года.

Э. Мейлунас, обладающий медицинским и юридическим образованием, работал в правительстве и МИД, пять лет бы советником президента, затем стал послом Литвы в Польше.

С 2010 года он занимал должность вице-министра иностранных дел, а послом в Японии стал в 2012 году.

Послом в Литве назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам парламента.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

"Крестьяне" выпустят партийную газету

Ramūnas Karbauskis
Входящий в правящую коалицию Литовский Союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии") в предстоящем политическом сезона намерен решить крупнейшую проблему партии - пробелы в коммуникации, которые до сих пор, по мнению лидера союза Рамунаса Карбаускиса, мешали представить обществу решения Сейма и правительства.

Мейлунас станет представителем Литвы в Ирландии (1)

Egidijus Meilūnas
Поскольку срок полномочий посла Эгидиюса Мейлунаса в Японии приближается к концу, его предлагается назначить представителем Литвы в Ирландии.

Социал-демократ Синкявичюс считает, что нужно остаться в коалиции (2)

Mindaugas Sinkevičius
Министр сельского хозяйства Миндаугас Синкявичюс утверждает, что партия социал-демократов должна остаться в правящей коалиции с "крестьянами" и призывает однопартийцев сменить эмоциональные речи на переговоры по вопросам общей повестки дня.

Эксперты полагают, что Карбаускис начинает говорить о СМИ как Трамп (21)

Ramūnas Karbauskis
Планы правящего Союза крестьян и зеленых Литвы о создании газеты основаны на неспособности договориться с традиционными СМИ, говорят эксперты.

Ответ Литвы России на встрече ОБСЕ: партизаны оказывали сопротивление террору советских оккупантов (563)

Paroda „Karas po karo: ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.“
На международном форуме дипломатов посол Литвы отклонил претензии России по поводу исторической памяти и подчеркнул, что литовские партизаны после Второй мировой войны на законном основании оказывали сопротивление террору советских оккупантов.
Facebook друзья