Матуленис приступает к работе советника премьера по внешней политике

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BNS
пятница, 5 мая 2017 г. 11:25
Советником литовского премьера Саулюса Сквернялиса по внешней политике в пятницу начинает работать бывший посол Литвы в Германии Дейвидас Матулёнис.
Deividas Matulionis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Сегодня его первый рабочий день", - сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

Д. Матулёнис возглавлял дипломатическую миссию Литвы в Берлине четыре с половиной года. До назначения послом он был канцлером в правительстве Андрюса Кубилюса.

53-летний Д. Матулёнис - один из наиболее опытных литовских дипломатов, он начал карьеру в МИД в 1991 году.

BNS
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