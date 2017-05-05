Матуленис приступает к работе советника премьера по внешней политике

"Сегодня его первый рабочий день", - сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

Д. Матулёнис возглавлял дипломатическую миссию Литвы в Берлине четыре с половиной года. До назначения послом он был канцлером в правительстве Андрюса Кубилюса.

53-летний Д. Матулёнис - один из наиболее опытных литовских дипломатов, он начал карьеру в МИД в 1991 году.