Маргвелашвили просит Литву защищать интересы Грузии в НАТО

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 14:55
Находящийся в четверг в Вильнюсе с визитом грузинский президент Геогий Маргвелашвили просит Литву, чтобы она отстаивала интересы Грузии в НАТО.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я бы хотел попросить обратить их внимание на Грузию. Я от своего имени и от имени Грузии выражаю убежденность, что вы будете отстаивать интересы нашей страны. Я убежден, что благодаря вам будут подниматься вопросы Грузии", - сказал на совместной пресс-конференции в президентом Литвы Далей Грибаускайте Г.Маргвелашвили, говоря о приближающемся саммите НАТО в Брюсселе.

Грузия активно добивается членства в Альянсе, однако против этого выступает Россия.

Пользующиеся поддержкой Москвы Абхазия и Южная Осетия конфликтовали с центральным правительством Тбилиси с девяностых годов прошлого века и были фактически ему неподвластны.

Напряженность нарастала много много лет, в августе 2008 года это вылилась в российско-грузинскую войну, после нее Москва признала независимость обеих сепаратистских территорий.

В четверг министры обороны Южной Осетии и России должны подписать соглашение о взаимной интеграции вооруженных сил. Кроме того, в начале марте в Абхазии состоялись не признанные международным сообществом выборы в местный парламент.

Президент Литвы называет события на этих территориях "ползучей оккупацией" Грузии.

"Начинается открытая аннексия этих территорий и мы это категорически осуждаем и высказываемся за суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказала Д. Грибаускайте.

Она также выразила поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО и Евросоюз (ЕС).

На этой неделе между ЕС и Грузией вступил в силу безвизовый режим.

BNS
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