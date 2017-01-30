Малдейкене сделала вывод: Карбаускис лгал

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ru.DELFI.lt
понедельник, 30 января 2017 г. 15:52
Центробанк Литвы подтвердил, что Рамунас Карбаускис на пресс-конференции лгал, информирует депутат парламента Аушра Малдейкене.
Aušra Maldeikienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Отвечая на мой запрос от 19 января, Центробанк опроверг информацию, которую распространил Карбаускис 17 января во время пресс-конференции о том, что продажи автомобилей в лизинг, несвязанным с компанией физическим лицам - это обычная практика Agrokoncernas", – написала в Facebook Малдейкене.

Она напомнила, что на пресс-конференции 17 января Карнаускис сказал, что "это нормальная практика, лизинг, проценты и прочее, как положено, таких людей, как Грета Килдишене, в нашей бизнес-практике сотни тысяч".

Однако ЦБ утверждает, что он получил данные из компании, что в заключенный 10 февраля 2016 и расторгнутый 17 января 2017 года договор о купле-продаже автомобиля в лизинг был единственным такого рода договором, составленным с физическим лицом, обычно это не входит в практику Agrokoncernas. Основная деятельность этой компании - торговля удобрениями и другими сельскохозяйственными товарами и услугами.

"Рассмотрев пояснения Agrokoncernаs и информацию, связанную с деятельностью компании, ЦБ сказал, что у него нет оснований считать эту компанию компанией, предоставляющей потребительские кредиты. Тем самым опровергается и ложная информация Карбаускиса о том, что компания постоянно занималась лизингом", – сказала Малдейкене.

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