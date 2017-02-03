Лукашенко: я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас?

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Литва политизирует вопрос о строительстве БелАЭС.

"Я литовцам говорю: зачем вы воюете против нас? Мы же не кричим, что у вас опасная Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай Бог что случится, это же худшая станция в мире! Мы вас понимаем и не кричим".

А. Лукашенко также подчеркнул, что «БелАЭС готова принять на работу освободившихся литовских специалистов, сюда готовы приехать и переезжают работать множество людей. Но главное, что произведенную в Беларуси электроэнергию мы готовы продать Литве по нормальным ценам».

«Они соглашаются, а потом на публике начинают политизировать этот вопрос. Но политику надо просто отбросить и забыть. Экономика свое дело сыграет: когда появится дешевая электроэнергия, тогда мы и договоримся", - отметил Президент Беларуси.

Президент Александр Лукашенко также обратил внимание, что «станцию строит Россия - ядерная страна. И в ее интересах построить так, чтобы продемонстрировать новое поколение атомных станций - самое безопасное. Беларусь же заинтересована в безопасности этой АЭС больше, чем кто-либо: в постчернобыльской стране люди относятся к вопросам безопасности очень болезненно. Поэтому когда произошел случай с реактором, без разговоров было принято решение его заменить».

На строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС время от времени происходят инциденты, вызывающие у Литвы сомнения в безопасности станции. На АЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020.

Напомним, что 19 января глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что при строительстве АЭС в Островце Беларусь избирательно применяет стандарты ядерной безопасности.

"Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо", - сказал Л.Линкявичюс для пресс-релиза МИД Литвы.

Беларусь уверяет, что строительство станции абсолютно безопасно.