Лукас оценил протесты в России: это только дерганье за хвост

"Очень приятно вообще видеть любой протест в России. Как русские говорят, надежда умирает последней. Но эти протесты не такие, какие могут расколоть режим или снять его верхушку. Думаю, есть вероятность, что Владимир Путин устал от Дмитрия Медведева и, быть может, задумал толкнуть его под колеса едущего автобуса", - сказал DELFI Лукас.

По мнению обозревателя, это может обернуться сменой премьер-министра Медведева. "Но я не думаю, что это протест социального уровня", - сказал Лукас.

По его словам, воскресный протест нельзя сравнивать с демонстрацией 2011 года, когда в декабре в Москве по подсчетам полиции было 25 000, а по подсчетам оппозиции – 50 000 протестующих.

На этот раз государственные СМИ сообщают о 7000-8000 протестовавших в Москве.

За организацию несанкционированного митинга был задержан критик Кремля Алексей Навальный.

Лукас сказал, что Навальный сам находится в сложном положении, поэтому то, что люди выходят на улицы после его заявлений о Медведеве, для него важно, показывает, что не все считают его маргиналом.

"Это не большой шок для системы, это только дерганье за хвост, но, боюсь, бесполезное. Оппозиция находится в достаточно безнадежной ситуации", - сказал Лукас.

Обозреватель сказал, что было бы важнее, если бы снизилась популярность Путина и люди протестовали против его режима.

Напомним, что протесты начались после того как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

"Но это не центральная фигура", - сказал Лукас о Медведеве.

Почему в России общество с трудом поднимается на протесты, несмотря на неблагоприятность экономической ситуации? Лукас считает, что экономическая ситуация в России не столь плоха, как кажется.